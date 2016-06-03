ANTALYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 10 YARALI
Antalya seferini yapan Gürsel Kaşkar yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar arasında otobüs muavini Fikret Eker'in de olduğu ortaya çıktı. Fikret Eker kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, diğer 10 yaralının tedavileri sürüyor.
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