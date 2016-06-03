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ANTALYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 10 YARALI


ANTALYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 10 YARALI
Tarih : 03 Haziran 2016, 13:46
Puan Ver : Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 10 Yaralı(10/10)9


Antalya seferini yapan Gürsel Kaşkar yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar arasında otobüs muavini Fikret Eker'in de olduğu ortaya çıktı. Fikret Eker kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, diğer 10 yaralının tedavileri sürüyor.








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