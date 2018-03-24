ANTALYA'DA YAĞLI GÜREŞ SPORCUSU MEHMET ALİ AVCI VE BAŞPEHLİVAN HAKKI AYGÜN'E SİLAHLI SALDIRI
Antalya'da yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı ve başpehlivan Hakkı Aygün'ü silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
Antalya'da iki güreşçiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
TAŞIDIĞI SİLAH İLE GÜREŞÇİLERİ YARALADI
AA'nın haberine göre 33 yaşındaki Y.T. , Muratpaşa ilçesi eski Lara Yolu'ndaki restoranda, yağlı güreş sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Ali Avcı ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Y.T'nin yanında taşıdığı tabancayla Avcı ile başpehlivan Hakkı Aygün'ü yaraladığı iddia edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, şüpheli Y.T.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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