ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Antalya'nın Aksu ilçesi girişinde durdurulan bir araçta 8 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesi girişinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir araçta uyuşturucu arama köpeğiyle arama yaptı.
Aracın arka tampon alt kısmına uyuşturucu arama köpeğinin tepki vermesi üzerine 8 ayrı pakette 8 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
kaynak:sabah
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