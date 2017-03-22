

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesi girişinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir araçta uyuşturucu arama köpeğiyle arama yaptı.



Aracın arka tampon alt kısmına uyuşturucu arama köpeğinin tepki vermesi üzerine 8 ayrı pakette 8 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.







kaynak:sabah