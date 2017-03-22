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antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Antalya'nın Aksu ilçesi girişinde durdurulan bir araçta 8 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Tarih : 22 Mart 2017, 16:28
Puan Ver : Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu(6/10)4


Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesi girişinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir araçta uyuşturucu arama köpeğiyle arama yaptı.



Aracın arka tampon alt kısmına uyuşturucu arama köpeğinin tepki vermesi üzerine 8 ayrı pakette 8 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



 



kaynak:sabah








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