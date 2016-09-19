Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi

antalya'da tarkan'ı kızdıran olay!

ANTALYA'DA TARKAN'I KIZDIRAN OLAY!

Megastar Tarkan'ın Expo 2016 Antalya'da verdiği ikinci konserini 15 bini aşkın hayranı izledi. Tarkan, hayranlarının cep telefonlarıyla çekim yapması yerine konserin keyfine varmalarını istedi.

Tarih : 19 Eylül 2016, 09:37
Puan Ver : Antalya'da Tarkan'ı Kızdıran Olay!(6/10)8


 Antalya'nın evsahipliğinde 22 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve Türkiye'nin ilk Expo'su Expo 2016 Antalya'da bu gece megastar Tarkan sahneye çıktı.Tarkan, Antalya'nın ‘Çiçek ve Çocuk' temasıyla 'Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya' sloganıyla botanik dalında düzenlenen Expo 2016 Antalya'nın Kır Aktivite Alanı'nda sevenleriyle ikinci kez buluştu. 15 bin kişilik alanın hınca hınç dolduğu konseri, birçok kişi de konser alanı dışından izledi.



CEP TELEFONLARINDAN ŞİKAYET ETTİ



Tarkan, konserine yeni albümünün çıkış parçası 'Cubba' ile başladı. Konserde, basın mensuplarının sadece ilk şarkı boyunca görüntü almasına ve fotoğraf çekimine izin verildi.



Konserine 'Gül Döktüm Yolları'na adlı şarkıyı söyleyerek devam eden Tarkan, eski albümlerinden de birçok şarkıyı seslendirdi. Konser boyunca binlerce hayranı sanatçıyı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.Hayranlarına görüntü almak yerine konsere adapte olmalarını söyleyen Tarkan, "Cep telefonuyla uğraşmaktan konserin keyfine varamıyorsunuz. Cep telefonu çıktı, bozuldu. Cep telefonlarını bırakın ve konserin keyfini çıkarın" dedi.








Etiketler: Antalya  Da  Tarkan  I  Kızdıran  Olay    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER