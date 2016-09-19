

Antalya'nın evsahipliğinde 22 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve Türkiye'nin ilk Expo'su Expo 2016 Antalya'da bu gece megastar Tarkan sahneye çıktı.Tarkan, Antalya'nın ‘Çiçek ve Çocuk' temasıyla 'Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya' sloganıyla botanik dalında düzenlenen Expo 2016 Antalya'nın Kır Aktivite Alanı'nda sevenleriyle ikinci kez buluştu. 15 bin kişilik alanın hınca hınç dolduğu konseri, birçok kişi de konser alanı dışından izledi.







CEP TELEFONLARINDAN ŞİKAYET ETTİ







Tarkan, konserine yeni albümünün çıkış parçası 'Cubba' ile başladı. Konserde, basın mensuplarının sadece ilk şarkı boyunca görüntü almasına ve fotoğraf çekimine izin verildi.







Konserine 'Gül Döktüm Yolları'na adlı şarkıyı söyleyerek devam eden Tarkan, eski albümlerinden de birçok şarkıyı seslendirdi. Konser boyunca binlerce hayranı sanatçıyı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.Hayranlarına görüntü almak yerine konsere adapte olmalarını söyleyen Tarkan, "Cep telefonuyla uğraşmaktan konserin keyfine varamıyorsunuz. Cep telefonu çıktı, bozuldu. Cep telefonlarını bırakın ve konserin keyfini çıkarın" dedi.