

Antalya'da tatil yapan Rus öğrenci 26 yaşındaki Anastasia Mamutova, Konyaaltı Sahili'nde girdiği denizden uzun süre çıkmayınca korkuttu. Bir bankta otururken bulunan Mamutova, ailesine rahat nefes aldırdı. Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen 26 yaşındaki öğrenci Anastasııa Mamutova, girdiği denizden uzun süre çıkmayınca polisi alarma geçirdi. Bir bankta bikinili şekilde otururken bulunan Mamutova,kendisini bulan ve ailesine teslim eden polise sarılıp ...Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen 26 yaşındaki öğrenci Anastasııa Mamutova, girdiği denizden uzun süre çıkmayınca polisi alarma geçirdi. Bir bankta bikinili şekilde otururken bulunan Mamutova,kendisini bulan ve ailesine teslim eden polise sarılıp teşekkür etti.