O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

antalya'da şoke eden gelişme...

ANTALYA'DA ŞOKE EDEN GELİŞME...

Antalya'da tatil yapan Rus öğrenci 26 yaşındaki Anastasia Mamutova, Konyaaltı Sahili'nde girdiği denizden uzun süre çıkmayınca korkuttu.

Tarih : 05 Temmuz 2015, 13:41
Puan Ver : Antalya'da Şoke Eden Gelişme...(10/10)8


Antalya'da tatil yapan Rus öğrenci 26 yaşındaki Anastasia Mamutova, Konyaaltı Sahili'nde girdiği denizden uzun süre çıkmayınca korkuttu.  Bir bankta otururken bulunan Mamutova, ailesine rahat nefes aldırdı. Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen 26 yaşındaki öğrenci Anastasııa Mamutova, girdiği denizden uzun süre çıkmayınca polisi alarma geçirdi.  Bir bankta bikinili şekilde otururken bulunan Mamutova,kendisini bulan ve ailesine teslim eden polise sarılıp ...Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen 26 yaşındaki öğrenci Anastasııa Mamutova, girdiği denizden uzun süre çıkmayınca polisi alarma geçirdi. Bir bankta bikinili şekilde otururken bulunan Mamutova,kendisini bulan ve ailesine teslim eden polise sarılıp teşekkür etti.








Etiketler: Antalya  Da  Şoke  Eden  Gelişme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER