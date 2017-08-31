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Antalya'da sokak köpeğine kurşun yağdırdılar

ANTALYA'DA SOKAK KÖPEĞİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Antalya'da bir sokak köpeği şehir magandalarının hedefi oldu. Dabel adlı köpeğin hayati tehlikesi devam ediyor.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 18:00
Puan Ver : Antalya'da Sokak Köpeğine Kurşun Yağdırdılar(9/10)5

Antalya'da bir sokak köpeği şehir magandalarının hedefi oldu. Karnı ve ayağından yaralanan köpek Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Geçici Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Röntgen filminde vücudunda saçma tespit edilen Dabel, şimdi hayatta kalabilmek için mücadele veriyor.Edinilen bilgiye göre, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, dün gece bir sokak köpeğinin kent girişindeki Dağbeli mevkiinde yaralı halde olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan dernek ekipleri, köpeğin yol kenarında yatar şekilde buldu.

Karnından ve sol ön ayağından av tüfeğiyle vurulduğu tahmin edilen köpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Geçici Bakımevine getirildi. 'Dabel' ismi verilen talihsiz köpeğin vücudunda yakından ateşlenmiş yoğun saçma tespit edildi. Köpeğin ayağındaki kırık sarılıp, vücudundaki saçmalar çıkartılarak pansuman yapıldı.Arife Yanık, Antalya'da hayvana şiddetin son bulmadığını belirterek, "Dabel'in hayati tehlikesi devam ediyor. Yaşatılmaya çalışılacak. Sorumluların bulunması için başta jandarma ardından savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.Dabel'in tedavisini gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Geçici Barınma Merkez Veterineri Volkan Toprak, köpeğin 29 Ağustos tarihinde trafik kazası olarak geldiğini ancak yapılan inceleme ve çekilen röntgen filminde ateşli silah yaralanması olduğunun tespit edildiğini, tedavisinin devam ettiğini söyledi. Görevliler, iki gün içinde kendini toparlayan Dabel'in beslenip sağlığına kavuşması için çaba Sarf ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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