ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesi'ndeki bir oteli tabancayla basan kimliği belirsiz iki kişi, 2 otel çalışanını tabancayla yaralayıp, birini de darp etti.



Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi 414. Sokak'ta hizmet veren Rozz Otel'e saat 22.00 sıralarında gelen 2 kişi, otel çalışanları 33 yaşındaki Hasan İrinesi ve Ertan Çoklar'a ellerindeki tabancalarla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Çoklar ve İrinesi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar, olay yerinden ayrılacakları sırada kendilerine müdahale etmek isteyen soyadı açıklanmayan Şehmuz adlı otel çalışanını da darp etti.







Oteldeki diğer görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Göğsünden vurulan Hasan İrinesi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.







Polis, salgınların yakalanması için operasyonlara başladı.