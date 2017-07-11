ANTALYA'DA SICAKLARDAN KURTULMAK İSTEYEN TATİLCİLER SAHİLDE SABAHLIYOR
Hava sıcaklığının 39 derece, nem oranının yüzde 50 olduğu Antalya'da, tatilciler serinlemek için Konyaaltı Sahili'nde sabahladı.
Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini sahillere atarak serinliyorlar. Hava sıcaklığının 39 derece, nem oranının yüzde 50 olduğu Antalya'da, tatilciler serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne gelerek sabaha kadar denize girip sonra da sahilde uyuyorlar.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili gündüzleri olduğu kadar akşamları da yerli yabancı tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. Yüksek nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyenler sahile gelerek burada hem serinliyor hem de denizin keyfini sürüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde bazı vatandaşların sabahlamak için sahile çadır kurduğu görüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla sahilde sabahlayanlardan bazıları tekrar denize girerken bazıları ise yanlarında getirdikleri çarşaflara sarılıp uyumayı tercih etti. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş yaptı.
"GECE YARISINA KADAR BURADAYIZ"
Akşam saatlerinde sahilde serinliğin keyfini süren Ahmet Çetinkaya, sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak için akşamları sahile geldiğini söyledi. Hava sıcak olduğu sürece akşamları sahile geleceğini belirten Çetinkaya, "Akşam üzeri geliyor, hem güneşten hem serinlikten faydalanıyoruz. Gece yarısına kadar buradayız. Havanın daha sıcak olacağı söyleniyor aynı bu şekilde devam edeceğiz biz de" dedi.
SERİNLEMEK İÇİN DENİZ KENARLARINA GELİYORLAR
Ailesiyle sahile gelen Celal Aldanmaz ise "Serinlemek için akşam saatlerinde geliyoruz. Güneşten korunmak için gündüzleri gölgeyi tercih ediyorum ama akşamları nemden kurtulmak evde zor oluyor. ya klimayı ya da deniz kenarını tercih ediyoruz" dedi. Gün boyu sıcakta çalışmaktan bunaldığı için akşamları sahili tercih ettiğini belirten Hacer Aldanmaz da "Akşamları burada yemeğimizi yiyoruz, çay getiriyoruz. Keyifli bir akşam geçiriyoruz. Gece yarısına kadar bekliyoruz" dedi.Gece sahile gelerek uyuyup sabah da denize giren Ahmet Cihan ise denize girmenin çok keyifli olduğunu ve deniz suyu ılık olduğu için serinlediklerini söyledi.
"İŞTEN ÇIKIP GELDİK"
Sahilde arkadaşlarıyla uyuyan Mustafa Payan ise "Gece işten çıktık buraya geldik. Serinledik, çok rahat uyuduk. 2 günde bir geliyoruz" dedi. Mehmet Gürkan ise iş çıkışı geldiklerini belirterek, "Denize girip uyuduk. Şimdi eve gideceğiz yarın tekrar geliriz" dedi.
"SAHİLDE MUTLAKA BİRKAÇ SAAT UYURUZ"
Sahilde sabahlayanlardan Selçuk Doğan ise denizi olmayan bir yerde yaşayamayacağını söyledi. Gece yarısı iş yerini kapatıp sahile geldiğini belirten Doğan, "Sabahı yaptık, güneş doğdu. Denize girer sonra eve gideriz. Yarın gece yine geleceğiz. Mutlaka sahilde arkadaşlarımızla birkaç saat uyuruz. Çok keyifli oluyor. Mükemmel bir kentimiz var tadını çıkarıyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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