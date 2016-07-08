O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ANTALYA'DA POMPALI DEHŞETİ !


ANTALYA'DA POMPALI DEHŞETİ !
Tarih : 08 Temmuz 2016, 10:23
Puan Ver : Antalya'da Pompalı Dehşeti !(6/10)5


Olay, akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Yukarı Pazarcı Mahallesi Köprübaşı ve Kordon Caddesinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre; Tayfun Köse isimli şahıs, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı Köprübaşı'nda elindeki pompalı tüfeği ile etrafa ateş etmeye başladı.



Korku ve paniğe kapılan vatandaşlar, hemen olayı polise bildirdiler. Polislerin olay yerine gelmesi üzerine Tayfun Köse elindeki tüfekle ateş etmeyi sürdürerek Kordon Caddesine ilerledi. Şahıs polisin ikna çabalarına rağmen etrafa ateş açmaya devam etti.



Tüfekten çıkan saçmalar o sırada olay yerinde bulunan 7 yaşındaki M.D. isimli bir çocuğun ayağına isabet etti. Saçmayla yaralanan çocuk Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan şahıs ise daha sonra çenesine dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek kendisini ağır yaraladı.








Etiketler: Antalya  Da  Pompalı  Dehşeti      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER