

Olay, akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Yukarı Pazarcı Mahallesi Köprübaşı ve Kordon Caddesinde meydana geldi.







Edinilen bilgiye göre; Tayfun Köse isimli şahıs, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı Köprübaşı'nda elindeki pompalı tüfeği ile etrafa ateş etmeye başladı.







Korku ve paniğe kapılan vatandaşlar, hemen olayı polise bildirdiler. Polislerin olay yerine gelmesi üzerine Tayfun Köse elindeki tüfekle ateş etmeyi sürdürerek Kordon Caddesine ilerledi. Şahıs polisin ikna çabalarına rağmen etrafa ateş açmaya devam etti.







Tüfekten çıkan saçmalar o sırada olay yerinde bulunan 7 yaşındaki M.D. isimli bir çocuğun ayağına isabet etti. Saçmayla yaralanan çocuk Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan şahıs ise daha sonra çenesine dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek kendisini ağır yaraladı.