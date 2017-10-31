Antalya polisi, PKK/KCK'ya yaptığı operasyonda, yangın tüpleri içerisine yerleştirilmiş 8 kilo 30 gram patlayıcı madde ve oyuncak arabaya konulmuş uzaktan kumandalı bomba düzeneği ele geçirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK'ya düzenlediği operasyonda yangın tüplerinde patlayıcı, oyuncak arabadan da bomba düzeneği çıktı.

PKK/KCK'YA EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde E.Y. ile M.L.Y. ve S.Y.'nin evlerine eş zamanlı baskın yaptı.

YANGIN TÜPÜNDEN PATLAYICI ÇIKTI

E.Y.'ye ait evin odunluğunda ağzı kapalı sandık içerisinde ve evin önündeki rögar çukurunda, M.L.Y ve S.Y.'nin kaldığı evin bahçesindeki kanepeye gizlenmiş 3 adet yangın tüpü ile kahve paketlerine yerleştirilmiş toplam 8 kilo 30 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Aramada ayrıca 2 oyuncak arabaya yerleştirilmiş uzaktan kumandalı bomba düzeneği de bulundu.

9 KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında E.Y. M.L.Y. ve S.Y.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 9 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: haberinburada