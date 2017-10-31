Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Antalya'da PKK'nın Yangın Tüpleri ve Oyuncak Arabaya Yerleştirdiği Bomba Düzenekleri Ele Geçirildi

ANTALYA'DA PKK'NIN YANGIN TÜPLERİ VE OYUNCAK ARABAYA YERLEŞTİRDİĞİ BOMBA DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Antalya polisi, PKK/KCK'ya yaptığı operasyonda, yangın tüpleri içerisine yerleştirilmiş 8 kilo 30 gram patlayıcı madde ve oyuncak arabaya konulmuş uzaktan kumandalı bomba düzeneği ele geçirdi.

Tarih : 31 Ekim 2017, 22:20
Puan Ver : Antalya'da Pkk'nın Yangın Tüpleri Ve Oyuncak Arabaya Yerleştirdiği Bomba Düzenekleri Ele Geçirildi(7/10)3

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK'ya düzenlediği operasyonda yangın tüplerinde patlayıcı, oyuncak arabadan da bomba düzeneği çıktı.

PKK/KCK'YA EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde E.Y. ile M.L.Y. ve S.Y.'nin evlerine eş zamanlı baskın yaptı.

YANGIN TÜPÜNDEN PATLAYICI ÇIKTI

E.Y.'ye ait evin odunluğunda ağzı kapalı sandık içerisinde ve evin önündeki rögar çukurunda, M.L.Y ve S.Y.'nin kaldığı evin bahçesindeki kanepeye gizlenmiş 3 adet yangın tüpü ile kahve paketlerine yerleştirilmiş toplam 8 kilo 30 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Aramada ayrıca 2 oyuncak arabaya yerleştirilmiş uzaktan kumandalı bomba düzeneği de bulundu.

9 KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında E.Y. M.L.Y. ve S.Y.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 9 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Antalya  Da  Pkk  Nın  Yangın  Tüpleri  Ve  Oyuncak  Arabaya  Yerleştirdiği  Bomba  
Düzenekleri  Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER