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Antalya'da Nasri macerası kısa sürdü

ANTALYA'DA NASRİ MACERASI KISA SÜRDÜ

Antalyasporlu Eto'o'nun menajeri "Bazı oyuncular için İtalya'dan birkaç teklif var. Şahsen, Nasri'yi Inter'de görmek isterim, Icardi'nin arkasında." dedi.

Tarih : 20 Aralık 2017, 12:30
Puan Ver : Antalya'da Nasri Macerası Kısa Sürdü(8/10)4

Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk'ün bırakma kararının ardından alınan yıldız futbolcular takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin Samuel Eto'o'nun menajeri Gardi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor forması giyen bazı oyuncular için İtalya'dan teklifler olduğunu belirten George Gardi şöyle konuştu;

"Bu karışık durumdan dolayı takımda bir çok oyuncu ile ayrılması gündeme geldi. Evet, bazı oyuncular için İtalya'dan birkaç teklif var. Bazılarının kabul edilmesi mümkün. Şahsen, Nasri'yi Inter'de görmek isterim, Icardi'nin arkasında."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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