ANTALYA'DA NASRİ MACERASI KISA SÜRDÜ
Antalyasporlu Eto'o'nun menajeri "Bazı oyuncular için İtalya'dan birkaç teklif var. Şahsen, Nasri'yi Inter'de görmek isterim, Icardi'nin arkasında." dedi.
Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk'ün bırakma kararının ardından alınan yıldız futbolcular takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin Samuel Eto'o'nun menajeri Gardi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor forması giyen bazı oyuncular için İtalya'dan teklifler olduğunu belirten George Gardi şöyle konuştu;
"Bu karışık durumdan dolayı takımda bir çok oyuncu ile ayrılması gündeme geldi. Evet, bazı oyuncular için İtalya'dan birkaç teklif var. Bazılarının kabul edilmesi mümkün. Şahsen, Nasri'yi Inter'de görmek isterim, Icardi'nin arkasında."
Kaynak: haberinburada
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