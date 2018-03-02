ANTALYA'DA KORKUNÇ KAZA! YAYA ÜSTGEÇİDİNE ÇARPAN TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Antalya'da kontrolden çıkıp yaya üst geçidinin ayağına çarpan izolasyon malzemesi yüklü TIR alev alev yandı.
Antalya'da kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarpan izolasyon malzemesi yüklü TIR yandı. Adı belirlenemeyen sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.
KONTROLDEN ÇIKAN TIR ÜSTGEÇİDE ÇAPTI ALEV ALEV YANDI
Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, izolasyon malzemesi yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkınca bulvar üzerinde bulunan yaya geçidinin ayağına çarptı. Motor kısmında yangın çıkan TIR, alev alev yanmaya başladı.
Alevlerin korseye sıçraması üzerine çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sürücü çağrılan ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yangında dorsede maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: haberinburada
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