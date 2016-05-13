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antalya'da köpeğin havladığı yere gidenler cesetle karşılaştı

ANTALYA'DA KÖPEĞİN HAVLADIĞI YERE GİDENLER CESETLE KARŞILAŞTI

Antalya'da bir köpeğin havlayıp tepki verdiği boş alana gidenler, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesediyle karşılaştı

Tarih : 13 Mayıs 2016, 13:42
Puan Ver : Antalya'da Köpeğin Havladığı Yere Gidenler Cesetle Karşılaştı(7/10)7


Olay saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı mahallesindeki boş alanda meydana geldi. Bir köpeğin havlamasını duyan çevredekiler, yerde hareketsiz yatan kişiyi fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.



Bildirilen adrese gelen sağlık ekipleri, yerde yatan erkeğin öldüğünü belirleyerek durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede ölen kişinin 6 metre yüksekten boyun üstü



düştüğünü belirledi. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için cesetten parmak izi alındı.



Çevredeki binalardan görüntü kaydı arayan polis olayla ilgili çalışma başlattı.








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