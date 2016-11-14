ANTALYA'DA JANDARMAYA ATEŞ AÇILDI: 1 ŞEHİT
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı. Olayda yaralanan bir uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı. Olayda yaralanan bir uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı'nın Çakır bölgesi'nde ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı. Açılan ateş nedeniyle 1 uzman çavuş şehit oldu.
kaynak:sonhaber
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