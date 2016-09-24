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antalya'da iki kişilik uçak zorunlu iniş yaptı

ANTALYA'DA İKİ KİŞİLİK UÇAK ZORUNLU İNİŞ YAPTI

İzmir'den Antalya'ya uçan iki kişilik uçak meydana gelen arıza nedeniyle dere yatağına indi

Tarih : 24 Eylül 2016, 14:27
Puan Ver : Antalya'da İki Kişilik Uçak Zorunlu İniş Yaptı(0/10)


 



İzmir'den Antalya'ya gelen 2 kişinin bulunduğu ultralight tipi uçak, Konyaaltı İlçesi'ndeki Boğaçayı Deresi yatağına zorunlu iniş yaptı.



Selçuk İlçesi'nden havalanarak Antalya'ya gelen içinde iki kişinin bulunduğu TC- UHA tescilli CTLS ultralight tipi uçak, yakıt sistemindeki arıza nedeniyle saat 12.00 sıralarında Boğaçayı Deresi'nin kuru yatağına zorunlu iniş yaptı.



Döşemealtı İlçesi'ndeki THK'nın Karain Meydanı ve Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenlediği, 6 ülkeden 70 pilotun katıldığı Uluslararası Karain Fly-In Festivali'ni izlemek için gelen pilot Ali Natık Doğruöz ile Can Öğütçü'nün bulunduğu uçağın tekerleri kırıldı ve sol kanadı zarar gördü.








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