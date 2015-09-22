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antalya'da hayvan pazarı su altında kaldı

ANTALYA'DA HAYVAN PAZARI SU ALTINDA KALDI

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle kurbanlık satışının yapıldığı hayvan pazarı sular altında aldı.

Tarih : 22 Eylül 2015, 12:00
Puan Ver : Antalya'da Hayvan Pazarı Su Altında Kaldı(7/10)8


Antalya'da dün saat 20.00 sıralarında başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklı devam eden yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Mazgalların tıkanması nedeniyle sokaklar göle dönerken, bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Etkili sağanaktan kurbanlık satışı yapılan hayvan pazarları da etkilendi. Pazar içerisindeki hayvanlar ve satıcıların çadırları sular altında kaldı. Suyu tahliye etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ve belediye görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alanın bir çok yerine sondajlar kurarak suyu tahliye etmeye çalışırken, belediyeye ait vidanjörler de biriken suyu çekmeye çalıştı.








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