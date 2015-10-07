ANTALYA'DA GECE YARISI 5.2'LİK DEPREM
Antalya'nın Kale ilçesi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 00.27'de Kale İlçesi'nde Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 34.92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına neden olmadı.
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