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antalya'da gece yarısı 5.2'lik deprem

ANTALYA'DA GECE YARISI 5.2'LİK DEPREM

Antalya'nın Kale ilçesi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 07 Ekim 2015, 09:22
Puan Ver : Antalya'da Gece Yarısı 5.2'lik Deprem(0/10)


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 00.27'de Kale İlçesi'nde Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yerin 34.92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına neden olmadı.








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