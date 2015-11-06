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ANTALYA'DA G20 OPERASYONU: 20 GÖZALTI


ANTALYA'DA G20 OPERASYONU: 20 GÖZALTI
Tarih : 06 Kasım 2015, 15:10
Puan Ver : Antalya'da G20 Operasyonu: 20 Gözaltı(10/10)12


Antalya'da polis, 15- 16 Kasım'da yapılacak G-20 Dünya Liderler Zirvesi öncesi IŞİD'e yönelik operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik bu sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. Antalya il merkeziyle Alanya ve Manavgat ilçelerinde belirlenen çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapan polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. 



Evlerde yapılan aramalarda çeşitli djital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin Irak ve Suriye'deki IŞİD militanlarıyla irtibat halinde olduğu kaydedildi. Gözaltı işleminin ardından tek tek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Operasyonunun 15- 16 Kasım'da Belek'te düzenlenecek G-20 Dünya Liderler Zirvesi öncesi yapılması dikkat çekti.








Etiketler: Antalya  Da  G20  Operasyonu  20  Gözaltı    haber

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