

Antalya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.







Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, "Fuhşa aracılık etmek ve fuhuş amaçlı insan ticareti suçları" ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, Antalya'da uzun zamandır yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendiği belirtildi.







Antalya il merkezi ile Kemer ilçe merkezinde 7 ev ve 2 otomobile eş zamanlı düzenlenen baskında, fuhuş yaptırdıkları belirlenen 3 Moldovya, 2 Ukrayna ve 1 Belarus uyruklu 6 mağdur kadın yakalandı. Kadınlardan ikisinin daha önce de fuhuş nedeniyle sınır dışı edildikleri, ancak farklı isim ve pasaportlarla tekrar Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi.







Operasyonlarda "fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri" belirlenen A.A., C.C., Z.C. ve N.H. de gözaltına alındı.