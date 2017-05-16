ANTALYA'DA FLAŞ DRONE KARARI!
Antalya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Antalya Temsilciliğinin bilgisi ve Valilik makamının izni olmadan kullanılan drone'ların mahalli kolluklarca düşürüleceğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, drone'ların hava sahasını kullanım usullerinin belirlenmesi, ayrıca bu araçların emniyetli ve etkin kullanılabilmesinin yanı sıra uçuş emniyetsizlikleri ve kaza kırımlarına sebebiyet verilmemesi bakımından da son derece önemli olduğu belirtildi.
Uçuş irtifası, hızı, menzili ve ağırlığına göre değişik kategorilerde sınıflandırılan drone'ların son dönemde gazetecilik, TV dünyası, spor, yarış, seyahat, film sektörü gibi birçok alanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların kurumsal faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla da kullanıldığına değinilen açıklamada, bu hava aracının kullanıldığı yer ve kullanım amaçları bakımından kontrol ve denetim altında bulundurulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar