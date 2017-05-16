

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, drone'ların hava sahasını kullanım usullerinin belirlenmesi, ayrıca bu araçların emniyetli ve etkin kullanılabilmesinin yanı sıra uçuş emniyetsizlikleri ve kaza kırımlarına sebebiyet verilmemesi bakımından da son derece önemli olduğu belirtildi.



Uçuş irtifası, hızı, menzili ve ağırlığına göre değişik kategorilerde sınıflandırılan drone'ların son dönemde gazetecilik, TV dünyası, spor, yarış, seyahat, film sektörü gibi birçok alanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların kurumsal faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla da kullanıldığına değinilen açıklamada, bu hava aracının kullanıldığı yer ve kullanım amaçları bakımından kontrol ve denetim altında bulundurulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.







kaynak:milliyet