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antalya'da flaş drone kararı!

ANTALYA'DA FLAŞ DRONE KARARI!

Antalya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Antalya Temsilciliğinin bilgisi ve Valilik makamının izni olmadan kullanılan drone'ların mahalli kolluklarca düşürüleceğini duyurdu.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 10:01
Puan Ver : Antalya'da Flaş Drone Kararı!(5/10)5


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, drone'ların hava sahasını  kullanım usullerinin belirlenmesi, ayrıca bu araçların emniyetli ve etkin  kullanılabilmesinin yanı sıra uçuş emniyetsizlikleri ve kaza kırımlarına  sebebiyet verilmemesi bakımından da son derece önemli olduğu belirtildi.



Uçuş irtifası, hızı, menzili ve ağırlığına göre değişik kategorilerde  sınıflandırılan drone'ların son dönemde gazetecilik, TV dünyası, spor, yarış,  seyahat, film sektörü gibi birçok alanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların  kurumsal faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla da kullanıldığına değinilen  açıklamada, bu hava aracının kullanıldığı yer ve kullanım amaçları bakımından  kontrol ve denetim altında bulundurulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.



 



kaynak:milliyet








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