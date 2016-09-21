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ANTALYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 40 GÖZALTI


ANTALYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 40 GÖZALTI
Tarih : 21 Eylül 2016, 17:09
Puan Ver : Antalya'da Fetö/Pdy Operasyonu: 40 Gözaltı(0/10)


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce FETÖ'ye ait okul ve dershanelerde görev yapıp aynı zamanda farklı kurumlarda da abilik ve ablalık konumunda bulundukları şüphesiyle 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

 


Başsavcılık talimatıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Antalya merkez, Kaş, Serik, Alanya, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde  farklı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 40 kişi adreslerinden alınırken, 15 kişinin firarda olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen ve aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere gözaltı merkezlerine götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konulurken, bazı şüphelilerin telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı bylock tespit edildi.







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