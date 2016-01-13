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ANTALYA'DA FECİ KAZA: 3 ÖLÜ


ANTALYA'DA FECİ KAZA: 3 ÖLÜ
Tarih : 13 Ocak 2016, 12:56
Puan Ver : Antalya'da Feci Kaza: 3 Ölü(10/10)9


Edinilen bilgiye göre, saat 09.10 sıralarında Antalya-Isparta karayolunda sürücüleri belirlenemeyen bir pazarlama şirketine ait 34 FU 1879 plakalı kamyon ile 07 N 1954 plakalı midibüs kafa kafa çarpıştı.



Kazada midibüste bulunan 4 kişiden 3'ü sıkıştıkları yerde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyon sürücüsü ile midibüste bulunan bir kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kurtarma çalışmasına başlarken yol, tek taraflı trafiğe açıldı.



Polis, kazada hayatını kaybedenlerin isimlerini belirlemek için çalışma başlattı.








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