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antalya'da denizde oluşan 4 hortum korkuttu

ANTALYA'DA DENİZDE OLUŞAN 4 HORTUM KORKUTTU

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrası denizde oluşan 4 hortum, görenleri korkuttu.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 17:04
Puan Ver : Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu(8/10)7


Manavgat'ta Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sonrası Kumköy mevkiinde denizde peş peşe 4 hortum oluştu. Saat 08.00 sıralarında kıyıya yakın yerde oluşan hortumu görenler kısa süreli korku yaşadı. Bu sırada sahilde gezenler, deniz üzerinde kıyıya doğru ilerleyen hortumları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.



 



kaynak:milliyet








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