ANTALYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Antalya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik kent merkezi, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'deki çatışma bölgesi ile irtibat halinde olduğu belirlendi.
kaynak:sabah
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