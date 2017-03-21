Antalya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı
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antalya'da deaş operasyonu: 5 gözaltı

ANTALYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Antalya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 21 Mart 2017, 13:26
Puan Ver : Antalya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı(7/10)4


Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik kent merkezi, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'deki çatışma bölgesi ile irtibat halinde olduğu belirlendi.



 



kaynak:sabah








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