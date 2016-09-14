

Antalya'da kavga eden çifti ayırmak isteyen 24 yaşındaki Orhan Tezcan, kavga eden kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.







AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Lara Halk Plajı'nda çadır kurarak konaklayan Orhan (24) ve Serkan Tezcan kardeşler, plaja gelen bir kişinin yanında bulunan kadını darp ettiğini gördü. Olaya müdahale eden kardeşler ile ismi belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobildeki pompalı tüfeğini alan kişi Orhan Tezcan'ı karın bölgesinden vurdu.







Olayın ardından kavga eden çift otomobile binerek kaçarken, yaralı Tezcan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Orhan Tezcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.