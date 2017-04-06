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antalya'da bot komutanı vekiline fetö'den gözaltı

ANTALYA'DA BOT KOMUTANI VEKİLİNE FETÖ'DEN GÖZALTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında Bot Komutan Vekili olarak görev yapan şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 17:34
Puan Ver : Antalya'da Bot Komutanı Vekiline Fetö'den Gözaltı(8/10)5



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında, halen görevde olan Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutan Vekili Kerim S., hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde Kerim S.'yi gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından Ankara'ya gönderildi.


 


 


kaynak:sabah








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