

Antalya'da bombalı eylem hazırlığı öncesinde DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan Suriyeli 6 sanıktan 4'üne ceza yağdı.







Antalya'da polisin geçen 31 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda canlı bombalı eylemi gerçekleştirmek istedikleri iddia edilen Mohamed Naser, İbrahim Alhammoud, Hasan Tabak, Abdülbasit Abduli, Meizar Alali Alkharfan ile Abdülhay Tabak gözaltına alındı. Şüphelilerden Hasan Tabak'ın Konyaaltı Sarısu Mahallesi'nde kiraladığı evde yapılan aramada, 'Hammudi' kod adlı teröristten temin ettiği 2 adet 3 cepli intihar saldırısı yeleği, 2 basma butonu düzeneği ile 4 elektrikli kapsüle çevirilmiş adi kapsül ele geçirildi. Olaydan sonra 6 sanık tutuklandı.