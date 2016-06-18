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antalya'da bir orman yangını daha

ANTALYA'DA BİR ORMAN YANGINI DAHA

Antalya'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor

Tarih : 18 Haziran 2016, 09:19
Puan Ver : Antalya'da Bir Orman Yangını Daha(6/10)8


Antalya'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün sabah Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar görmüştü. Antalya'nın Kemer ilçesi'ne bağlı Göynük Mahallesi'nden de bir yangın haberi geldi. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına müdahale ediliyor.



Antalya'nın Kemer İlçesi'ne bağlı Göynük Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın ile ilgili ayrıntılar geliyor.. Antalya'dan son dakika haberleri aktarmaya devam edeceğiz.



Dün sabah da Çörüş Mahallesi sınırlarında saat 11.00 civarında çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. 3 helikopter, bir uçak, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 teknik eleman ve 100 orman işçisiyle müdahale edilen yangında yaklaşık 4 hektarlık orman alanı zarar gördü.








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