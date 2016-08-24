O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

antalya'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 2 yaralı

ANTALYA'DA ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 2 YARALI

Antalya'da jandarma aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı

Tarih : 24 Ağustos 2016, 11:02
Puan Ver : Antalya'da Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama: 2 Yaralı(0/10)


Olay, sabah 09.30 sıralarında Antalya-Kemer kara yolu Sarıcasu Deresi yakınlarında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri aracın geçişi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, midibüs tarzı aracın geçişi sırasında sebebi henüz belli olmayan bir patlama yaşandı.



Patlamanın etkisiyle araçta bulunan 2 asker ayağından hafif yaralandı. Askerler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Antalya-Kemer karayolu Antalya istikameti de kısa süre trafiğe kapandı. Yol daha sonra tek şerit olarak trafiğe açılırken polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.








Etiketler: Antalya  Da  Askeri  Aracın  Geçişi  Sırasında  Patlama  2  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER