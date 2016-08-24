

Olay, sabah 09.30 sıralarında Antalya-Kemer kara yolu Sarıcasu Deresi yakınlarında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri aracın geçişi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, midibüs tarzı aracın geçişi sırasında sebebi henüz belli olmayan bir patlama yaşandı.







Patlamanın etkisiyle araçta bulunan 2 asker ayağından hafif yaralandı. Askerler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Antalya-Kemer karayolu Antalya istikameti de kısa süre trafiğe kapandı. Yol daha sonra tek şerit olarak trafiğe açılırken polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.