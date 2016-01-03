O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ANTALYA'DA ART ARDA İKİ DEPREM !


ANTALYA'DA ART ARDA İKİ DEPREM !
Tarih : 03 Ocak 2016, 21:05
Puan Ver : Antalya'da Art Arda İki Deprem !(7/10)5


Antalya'da art arda iki deprem. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 dakika aralıkla iki deprem meydana geldi. Peki depremlerin şiddeti ne kadardı? İşte depremle ilgili tüm detaylar.



Antalya'da sabah saatlerinde merkez üssü Kale açıklarında yerin 8.3 kilometre altında 2.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Depremlerde herhangi mal ya da can kaybı yaşanmadı.



 İlk depremden 20 dakika sonra yine merkez üssü Manavgat'ın Kırkkavak Mahallesi'nde 1.9 şiddetinde yerin 3.2 kilometre altında ikinci depremim meydana geldiği kaydedildi.








Etiketler: Antalya  Da  Art  Arda  İki  Deprem      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER