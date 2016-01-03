

Antalya'da art arda iki deprem. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 dakika aralıkla iki deprem meydana geldi. Peki depremlerin şiddeti ne kadardı? İşte depremle ilgili tüm detaylar.







Antalya'da sabah saatlerinde merkez üssü Kale açıklarında yerin 8.3 kilometre altında 2.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Depremlerde herhangi mal ya da can kaybı yaşanmadı.







İlk depremden 20 dakika sonra yine merkez üssü Manavgat'ın Kırkkavak Mahallesi'nde 1.9 şiddetinde yerin 3.2 kilometre altında ikinci depremim meydana geldiği kaydedildi.