

Antalya'da 35 bin kişinin kredi kartı bilgileriyle ödeme merkezilerinden fatura ödemesi yaparak yaklaşık 75 milyon TL'lik vurgun yapan 3 şüpheli tutuklandı.







Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son günlerde bazı kişilerin kredi kartlarından bilgileri dışında internet, telefon, elektrik gibi faturaların ödendiği yönündeki şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.







Ekiplerin 6 ay süren çalışmaları sonucu 4 şüphelinin bazı illerde komisyon karşılığı anlaştıkları fatura ödeme merkezleri aracılığıyla kendilerine ait sistem üzerinden topladıkları fatura ödemelerini, internet ve sesli yanıt sisteminden (IVR) başkalarına ait banka ve kredi kartı bilgilerini kullanarak yaptığı belirlendi.







kaynak:haberler