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Antalya'da 5 Metrelik Köpek Balığı Oltaya Takıldı
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Antalya'da 5 Metrelik Köpek Balığı Oltaya Takıldı

ANTALYA'DA 5 METRELİK KÖPEK BALIĞI OLTAYA TAKILDI

Antalya'nın dünyaca bilinen Konyaaltı Sahili'nin 2 mil açığında 5 metre boyunda 'sapan' cinsi köpek balığı oltaya takıldı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : Antalya'da 5 Metrelik Köpek Balığı Oltaya Takıldı(9/10)5

Antalya'nın dünyaca bilinen Konyaaltı Sahili'nin 2 mil açığında 5 metre boyunda 'sapan' cinsi köpek balığı oltaya geldi. Balıkla fotoğraf çektiren amatör balıkçı ve turistler ardından denize bıraktı.

5 METRE BOYUNDA KÖPEK BALIĞI

Antalya'da nesli tükenmekte olan fokun beslenirken görüntülenmesinin ardından, bu kez amatör balıkçıların oltasına 5 metre boyunda köpek balığı takıldı. Tur teknesiyle turist gezdiren ve amatör balıkçılık yapan 37 yaşındaki Ozan Ertürk Şahin, Konyaaltı Sahili'nden 2 mil uzaklıkta geçen hafta gece 'baragadi' yöntemiyle denize 80 olta bıraktı. Ertesi sabah teknesiyle turistleri gezdirmeye çıkaran Şahin, gece bıraktığı oltaları çekince yanındakilerle büyük bir şok yaşadı. Oltaya yaklaşık 5 metre boyunda 'sapan' cinsi köpekbalığı takıldığını gören Ozan Ertürk Şahin, balığı yanındakilerle beraber tekneye çekti. Köpekbalığıyla fotoğraf çektiren, görüntü alan Şahin ve turistler, balığı tekrar denize bıraktı. Ozan Ertürk Şahin, ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını belirterek, "Turistler de şok oldu" dedi.

'KIYILARIMIZDA NADİR GÖRÜLÜR'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu cins köpekbalığının genellikle okyanuslarda yaşadığını belirterek, "Bizim sularımızda çok nadir görülür. Akdeniz'de ise yılda birkaç kez ortaya çıkarlar. İnsanlara zarar vermez" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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