

Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, deprem saat 10.15'te gerçekleşti.



Merkez üssü Korkuteli ilçesi olan sarsıntı, yerin 99.8 kilometre altında meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre ise, yeryüzüne uzaklık 51 kilometre.



Deprem sonucunda can ya da mal kaybı yok.