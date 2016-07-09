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ANTALYA'DA 4.3'LÜK DEPREM MEYDANA GELDİ!


ANTALYA'DA 4.3'LÜK DEPREM MEYDANA GELDİ!
Tarih : 09 Temmuz 2016, 12:07
Puan Ver : Antalya'da 4.3'lük Deprem Meydana Geldi!(9/10)11


Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, deprem saat 10.15'te gerçekleşti.



 Merkez üssü Korkuteli ilçesi olan sarsıntı, yerin 99.8 kilometre altında meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre ise, yeryüzüne uzaklık 51 kilometre.



Deprem sonucunda can ya da mal kaybı yok.








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