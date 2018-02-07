Hindistan'ın önemli iş adamlarından Arjun Khatri'nin oğlu Kunal Khatri ile yine iş adamı Hiralal Tharwani'nin kızı Shena Tharwani Antalya'da dünya evine girdi. Üç gün üç gecelik yılın ilk Hint düğünü, Belek Turizm Merkezi'nde bulunan beş yıldızlı otellerden birinde 3 gün önce, gelini dört kişinin taht üzerinde taşımasıyla başladı. Gelin Tharwani, taht üzerinde, damat Khatri ise kendisine eşlik eden dansözlerle dans ederek düğün alanına geldi. Sabahın ilk saatlerine kadar sınırsız yiyecek, içecek servisi yapılan ve masrafta kaçınılmayan düğünün ilk gününde 'Türk Gecesi' yapıldı. Türk örf adetlerine göre geçen ilk günün ardından iki gün daha süren düğünde Hindistan'dan gelen davetliler yöresel kıyafetleriyle sabaha kadar dans etti.

"HİNDİSTAN PAZARIMIZIN MEYVELERİNİ YAVAŞ YAVAŞ ALMAYA BAŞLADIK"

Bu senenin ilk Hint düğününü yaptıklarını söyleyen Rixos Premium Belek Genel Müdürü Levent Akkiraz, "Düğünümüzün 3'üncü ve son günündeyiz. Bu sene bu şekilde 6 düğünümüz olacak. 2 senelik süren Hindistan pazarımızın meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. Türk turizmi için inşallah hayırlı olur" dedi.

"1 MİLYON DOLAR MALİYETİ OLDU"

Düğün için bütün konsepti kendilerinin hazırladıklarını ifade eden Akkiraz, "Hindistan'da ve burada çalıştığımız acenteyle beraber evlerinden hava alanına kadar transferlerini, otele gelip yerleşmelerine, düğünün her türlü dekorasyonuna kadar hepsini biz burada ayarlıyoruz. Bu düğünümüz 1 milyon dolar maliyetli oldu. 125 oda civarında, 250 kişi geldi. Nisan ayında bir düğünümüz var yaklaşık bunun 3 katı kadar olacak. O dönemde sadece Hint düğünü için otelimizi kapatmış bulunacağız" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 2 TANE DÜĞÜNÜNÜ YAPACAĞIZ"

Son 2 senedir Hindistan pazarında büyük emekler verdiklerini belirten İnventum Global Proje Direktörü Mustafa Onat, "Meyvelerini bu sene almaya başladık. Bu düğün Hindistan'da ünlü bir işadamının düğünü, bu düğünle beraber önümüzdeki günlerde özellikle Nisan ayında Avrupa'nın en büyük 2 tane düğününü yapacağız. Bunun hazırlıkları kısa bir şekilde sürmüyor. Bu düğünler için aşağı yukarı bir yıllık bir hazırlık aşamasından geçiyoruz. Hazırlıklardan sonra düğünler 3 gün boyunca, 9 farklı organizasyon geçiyor. Bu aileleri aldıktan sonra Antalya turizmine Hindistan pazarında özellikle düğün olarak yılda 20 düğün konfirme etmek istiyoruz" diye konuştu.

"HİNDİSTANLILAR ARTIK ANTALYA'YI DÜĞÜN DESTİNASYONU OLARAK BİLİYORLAR"

6 tane daha Hint düğünü yapacaklarını dile getiren Onat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu düğünden sonra 5 düğünümüz daha var. Bu durum Antalya turizm destinasyonunu Hint düğün pazarında büyük emeklerle pazarlama çalışmasını yaptık ve Hindistanlılar artık Antalya'yı düğün destinasyonu olarak biliyorlar."

"TOPLAM BEKLEDİĞİMİZ GELİR, 15 MİLYON DOLAR CİVARINI BULACAK"

Yaptıkları düğünün küçük çaplı bir düğün olmasına rağmen bütçesinin 1 milyon dolar olduğunu söyleyen Mustafa Onat, "Nisan ayında yapacağımız düğünlerle toplam beklediğimiz gelir, 15 milyon dolar civarını bulacak. Bu büyük düğünlerden sonra küçük çaplı düğünlerde yapacağız ve Antalya'nın düğün pazarında büyük bir gelirini alacağız" dedi.

" HOLLYWOOD YILDIZLARI DA GELECEK"

Nisan ayında Hindistan'ın sayılı 40 ailesinden birinin düğününü yapacaklarını ifade eden Onat, düğüne bin 200 kişi katılacağını belirtti. Mustafa Onat, "Özel uçaklarla Hindistan'dan gelenler ve bizim ayarladığımız charter uçaklarla gelecekler. Düğünümüze Hollywood yıldızları da gelecek. Türk kültürünü yansıtmak için sema, şaman gibi şovları yapılacak" dedi.

Kaynak: haberinburada