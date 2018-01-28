Trabzonspor, Evinde Fenerbahçe'yle 1-1 Berabere Kaldı
Bu Pozisyon Maçın Önüne Geçti
Obradovic'ten İzleyenleri Şaşkına Çeviren Tokat
Abd'nin Önde Gelen Türk Girişimcilerinden Hamdi Ulukaya Evlendi
Trabzonsporlu Taraftarlardan Fenerbahçe Maçı Öncesi Şike Göndermesi
Fenerbahçeli Volkan, Küçük Çocuğu Islanmaması İçin Kucağında Taşıdı
File Derbisinde Zafer Galatasaray'ın
Fenerbahçeli Taraftarlar, Aykut Kocaman'ın Trabzonspor Maçı 11'ine İnanamadı
Kasımpaşa, Igor Tudor'la İlgilendikleri Yönündeki Haberleri Yalanladı
Antalya, Uzatmada Gelen Golle Kahroldu
Hükümet, Çalışan Anneye Aylık 400 Lira Destek Verecek
7 Maçta 6 Yenilgi Gelince Hoca Kovuldu
Hayalindeki 10 Numara Belli Oldu
Serada Çalışan Çiftçiden İlginç Buluş
Fenerbahçe Maçının Skorunu Verdi
Ypg'ye Destek Çağrısı Yapan Deniz Naki, Pfdk'ya Sevk Edildi
Beşiktaş'ta Larin Hesapları Altüst Oldu
Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u Tek Golle Geçti
Ekselansları Tarih Yazdı
Karadeniz'de, Fırtına Balık Fiyatlarını Katladı

Antalya, uzatmada gelen golle kahroldu

ANTALYA, UZATMADA GELEN GOLLE KAHROLDU

Süper Ligde Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor'la uzatmalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 28 Ocak 2018, 18:20
Puan Ver : Antalya, Uzatmada Gelen Golle Kahroldu(8/10)4

Süper Ligin 19. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor yeni stadı Spor Toto Akhisar Stadı'nın açılış maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor 21. dakikada Emre Güral'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk gol olarak tarihe geçti.

İLK YARI 1-0 BİTTİ

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor soyunma odasına 1-0 üstünlük ile gitti.

İkinci yarının ilk dakikalarında Akhisarspor Olcan Adın ile beraberlik golüne çok yaklaştı ancak Ferhat Kaplan kalesini gole kapattı.

SELEZNOV'UN GOLÜ COŞTURDU

Teleset Mobilya Akhisarspor 90+1'de Seleznov'un attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Antalya  Uzatmada  Gelen  Golle  Kahroldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER