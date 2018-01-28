ANTALYA, UZATMADA GELEN GOLLE KAHROLDU
Süper Ligde Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor'la uzatmalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı.
Süper Ligin 19. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor yeni stadı Spor Toto Akhisar Stadı'nın açılış maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Antalyaspor 21. dakikada Emre Güral'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk gol olarak tarihe geçti.
İLK YARI 1-0 BİTTİ
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor soyunma odasına 1-0 üstünlük ile gitti.
İkinci yarının ilk dakikalarında Akhisarspor Olcan Adın ile beraberlik golüne çok yaklaştı ancak Ferhat Kaplan kalesini gole kapattı.
SELEZNOV'UN GOLÜ COŞTURDU
Teleset Mobilya Akhisarspor 90+1'de Seleznov'un attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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