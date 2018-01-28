Süper Ligin 19. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor yeni stadı Spor Toto Akhisar Stadı'nın açılış maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor 21. dakikada Emre Güral'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk gol olarak tarihe geçti.

İLK YARI 1-0 BİTTİ

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor soyunma odasına 1-0 üstünlük ile gitti.

İkinci yarının ilk dakikalarında Akhisarspor Olcan Adın ile beraberlik golüne çok yaklaştı ancak Ferhat Kaplan kalesini gole kapattı.

SELEZNOV'UN GOLÜ COŞTURDU

Teleset Mobilya Akhisarspor 90+1'de Seleznov'un attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak: haberinburada