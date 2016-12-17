

Antalya'nın Serik İlçesi'nde 23 yaşındaki Gamze T. ile 54 yaşındaki Rüşti Limon, kaldıkları evde başlarına ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Olaydan sonra evden uzaklaşırken motosikletten düşüp yaralanan Gamze T.'nin eşi 31 yaşındaki Önder T., cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.







Serik'e bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde Önder T.'nin evinden dün gece silah sesi geldiğini duyan komşuları jandarmaya haber verdi. Sevk edilen jandarma tek katlı evde Önder T.'nin eşi Gamze T. ile Aksu İlçesi'nde pazarcı Rüşti Limon'u başına birer el tabancayla ateş edilerek öldürülmüş halde buldu. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi alındığı evde savcı inceleme yaptı. İnceleme sonrası Gamze T. ve Rüşti Limon'un cesetleri otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. T. ve Limon'un başına ateş edildiği belirlenen tabanca da evde bulundu.



ÖLDÜRÜLEN KADININ EŞİ GÖZALTINDA







Olaydan bir süre sonra evden motosikletiyle uzaklaşan Önder T.'nin yaklaşık 500 metre sonra düşerek ayağından yaralandığı ve mahalledekiler tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü bilgisine ulaşan jandarma hastaneye gitti. Burada motosikletten düştüğü için hastaneye geldiğini söyleyen Önder T., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çevredekiler Rüşti Limon'un zaman zaman eve geldiğini öne sürerken, güvenlik güçleri olayın aşk cinayeti olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.







Olay sırasında evde bulunan ailenin biri anasınıfı, diğeri ilkokul 2'nci sınıfa giden çocukları da jandarma tarafından korumaya alındı.







kaynak:habertürk