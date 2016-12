Özellikle turizm ve sanayide ileri seviyeye ulaşmış her büyük kentte olduğu gibi, Antalya'da Rent a car sektörü de hızla gelişmekte ve hizmet kalitesi de artmaktadır.



Özellikle turizm ve sanayide ileri seviyeye ulaşmış her büyük kentte olduğu gibi, Antalya'da Rent a car sektörü de hızla gelişmekte ve hizmet kalitesi de artmaktadır. Antalya rent a car hizmetleri konusunda, ülkemizde lokomotif sayılabilecek illerden birisi durumuna gelmiştir. Bunda en büyük katkıyı mutlaka ki, Antalya'ya yurt dışından gelen misafirler ve turistler etki etmektedir. Özellikle Avrupa'dan gelen turistlerin, yaşadıkları ülkede ki rent a car firmalarının kalitesinde olan hizmet arayışları, Antalya rent a car firmalarında da aramalarındandır. Talebin kaliteli olması, beraberinde rent a car şirketlerinin de buna cevap vermesini gerektirmiştir.



Antalya da rent a car olarak faaliyet gösteren birçok kurumsal ve yerel şirket vardır. Daha çok kurumsal firmalar, rent a car ofislerini Antalya Havalimanı içinde ve çevresinde kurmuşlardır. Bunun yanı sıra, tatil merkezleri ile Antalya merkez de rent a car faaliyeti yürüten ve işini ciddi yapan firmalarda vardır. Rent a car sektörünü sadece şehre dışarıdan gelen misafirlere yönelik olmadığı da bir gerçektir. Özellikle üretim ve pazarlama şirketlerinin, sermayelerini elde tutmak için araç alımına gitmedikleri, Antalya rent a acr firmalarından araç kiralama yoluyla bu sorunu aştıkları ortadadır.. Daha ekonomik olması, yatırımların başka alanlara aktarılması, vergi, sigorta gibi ek giderlerinin olmaması, rent a car firmalarından yararlanamaya teşvik etmektedir.



Antalya ve diğer yerlerde ki rent a carlardan faydalanmadan önce mutlaka rent a car firmasının güvenilirliğinden emin olunması gerekir. Herkesçe bilinen, daha önce güvenirliliği konusunda tavsiye aldığınız rent a carları seçmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Aracınızı teslim almadan önce mutlaka çıplak gözle etrafını kontrol etmeniz veya resmini çekmeniz tavsiye edilir. Bunun yanında, aklınızda soru kalmaması için küçük bir deneme sürüşü de yapmanızda fayda vardır.