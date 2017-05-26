Antalya Otogarı 645,9 Milyon Liraya satılıyor. Bir süredir taşınması gündemde olan otogar, ihale ile satışa çıkarıldı. 5 Haziran ihale tarihi olarak belirlendi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ihale ile satışa çıkardığını duyurdu. Döşemaltı İlçesine taşınması gündemde olan otogarın arazisi için belirlenen miktar 645 milyon 950 bin₺ değerinde.



Arazinin toplam alanı 144 bin metrekare ve turizm, ticaret ve konut yatırım alanı şeklinde nitelendiriliyor. İhalede akaryakıt istasyonunun da satışını gerçekleşmesi bekleniyor. Ticari ve Konut Alanı Arazinin satışa çıkarılmasındaki amaç belediye kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması. Kepez ilçesinde yer alan arazinin %70'i ticari, %30'u da konut olarak değerlendirilecek. Yenidoğan Mahallesi'ndeki 144 bin 523,87 metrekare büyüklüğü olan otogar alanı 620 milyon 650 bin ile satılırken 4 bin 783,76 metrekare yüzölçümlü olan akaryakıt- istasyon alanı ise 25 milyon 300 bin₺ ile satışa sunulacak. Her iki gayrimenkulün toplam bedeli ise 645 milyon 950 bin₺ olarak belirlendi. İhalenin ödemesinde ise peşin olarak %25'i peşin, kalan bölümü de bir yıl içinde taksitlendirilerek ödenecek. Yapılan satışta KDV uygulanmayacak. Kanuni faiz oranı geçerli sayılacak.







kaynak:adanaajans



