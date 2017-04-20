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antalya kent müzesi projesi ihaleye çıkarılacak

ANTALYA KENT MÜZESİ PROJESİ İHALEYE ÇIKARILACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük kent müzesi projesi olduğu ifade edilen "Antalya Kent Müzesi Projesi"ni ihaleye çıkaracak.

Tarih : 20 Nisan 2017, 15:02
Puan Ver : Antalya Kent Müzesi Projesi İhaleye Çıkarılacak(10/10)12


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kültür, sanat, rekreasyon ve yeşil alan olarak tasarlanan Antalya Kent Müzesi Projesi'nin turizme de canlılık kazandırmasının amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada, yıkımı yapılan eski Atatürk Stadyumu, spor salonu, büyükşehir belediye binası, fen işleri, çevre sağlığı binaları, Karaalioğlu Parkı ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ni kapsayan proje için belediyenin 26 Nisan'da ihaleye çıkacağı bildirildi.



Karaalioğlu Parkı, Kent Müzesi Kompleksi ve Çevresi Düzenleme İhalesi ile 73 bin 800 metrekarelik alanda düzenleme yapılacağı kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








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