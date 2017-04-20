

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kültür, sanat, rekreasyon ve yeşil alan olarak tasarlanan Antalya Kent Müzesi Projesi'nin turizme de canlılık kazandırmasının amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada, yıkımı yapılan eski Atatürk Stadyumu, spor salonu, büyükşehir belediye binası, fen işleri, çevre sağlığı binaları, Karaalioğlu Parkı ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ni kapsayan proje için belediyenin 26 Nisan'da ihaleye çıkacağı bildirildi.







Karaalioğlu Parkı, Kent Müzesi Kompleksi ve Çevresi Düzenleme İhalesi ile 73 bin 800 metrekarelik alanda düzenleme yapılacağı kaydedildi.







kaynak:milliyet