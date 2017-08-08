ANTALYA-İSTANBUL SEFERİNİ YAPAN YOLCU OTOBÜSÜ CAYIR CAYIR YANDI!
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Antalya-İstanbul seferini yapan otobüsün motoru tutuştu. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yolcular kıl payı kurtuldu.
Antalya'dan çıkıp İstanbul'a gelmekte olan yolcu otobüsünde büyük bir faciadan dönüldü. Motor kısmından başlayan yangın otobüsten geriye bir şey bırakmadı.
SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSÜN MOTORUNDAN ALEVLER YÜKSELDİ
Olay saat 19.00 sıralarında, D-650 Karayolu Pamukova Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a giden Melih Cantürk idaresindeki 34 EG 1344 plakalı yolcu otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı.
DUMANLARI GÖREN SÜRÜCÜ, ARACI DURDURDU
Sürücü Melih Cantürk dumanları fark edince aracı yolun sağında park etti. Otobüste bulunan 20 yolcu aşağı inerken, otobüs alevler içerisinde kaldı. Yol ulaşıma kapanırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
OTOBÜS KÜL OLDU
Alev topuna dönen otobüs yangınını itfaiye güçlükle söndürdü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.
Jandarma yangının söndürülmesinin ardından yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar