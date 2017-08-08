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Antalya-İstanbul Seferini Yapan Yolcu Otobüsü Cayır Cayır Yandı!

ANTALYA-İSTANBUL SEFERİNİ YAPAN YOLCU OTOBÜSÜ CAYIR CAYIR YANDI!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Antalya-İstanbul seferini yapan otobüsün motoru tutuştu. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yolcular kıl payı kurtuldu.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 22:10
Puan Ver : Antalya-İstanbul Seferini Yapan Yolcu Otobüsü Cayır Cayır Yandı!(5/10)1

Antalya'dan çıkıp İstanbul'a gelmekte olan yolcu otobüsünde büyük bir faciadan dönüldü. Motor kısmından başlayan yangın otobüsten geriye bir şey bırakmadı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSÜN MOTORUNDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Olay saat 19.00 sıralarında, D-650 Karayolu Pamukova Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a giden Melih Cantürk idaresindeki 34 EG 1344 plakalı yolcu otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı.

DUMANLARI GÖREN SÜRÜCÜ, ARACI DURDURDU

Sürücü Melih Cantürk dumanları fark edince aracı yolun sağında park etti. Otobüste bulunan 20 yolcu aşağı inerken, otobüs alevler içerisinde kaldı. Yol ulaşıma kapanırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

OTOBÜS KÜL OLDU

Alev topuna dönen otobüs yangınını itfaiye güçlükle söndürdü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangının söndürülmesinin ardından yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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