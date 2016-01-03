

Antalya'da bu gece yarısından itibaren çok kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı.







Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da bu gece başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.







Antalya-Anamur arasında halen güneyden orta kuvvette esen rüzgarın, zamanla hızını artırarak güneydoğudan saatteki hızı 60-80 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.







Antalya'da kar yağışı







Antalya'nın iç kesimlerinde bu gece başlayacak olan kar yağışının Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde kuvvetli olması beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum ve çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.







BURDUR VE ISPARTA'YA YOĞUN KAR UYARISI



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Isparta ve Burdur'da gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının yer yer kuvvetli ve yoğun olacağının tahmin edildiği bildirildi.







Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmura dönüşeceğinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, trafik başta olmak üzere olumsuzluklara karşı tedbir alınması istendi.