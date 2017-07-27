ANTALYA İÇİN KORKUTAN TSUNAMİ UYARISI!
Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Keleş, Antalya'da yaşanabilecek büyük bir depremde Bodrum'daki tsunamiden daha büyüğünün yaşanabileceğini söyledi.
Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Keleş, Antalya'da yaşanabilecek büyük bir depremde Bodrum'daki tsunamiden daha büyüğünün yaşanabileceğini söyledi.
ANTALYA MERKEZİNDEKİ DÜŞÜK KOTLU BÖLGELERİN TEHLİKEDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Antalya için en büyük tehlikenin Kıbrıs ile İskendurun'daki Doğu Anadolu fay hattı olduğuna dikkat çeken Keleş, Antalya merkezdeki düşük kotlu bölgelerin tehlikede olduğunu söyledi.OLASI BİR DEPREMDE MEYDANA GELECEK TSUNAMİNİN BODRUM'DAKİNDEN DAHA BÜYÜK OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
Gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Keleş, geçtiğimiz hafta Muğla açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem ve yol açtığı tsunamiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Keleş, Antalya'nın yaşayacağı büyük bir depremde ise meydana gelecek tsunaminin Bodrum'dakinden daha büyük olabileceğini söyledi.
"AFRİKA PLAKASI TÜRKİYE'Yİ İTİYOR"
Dünyanın ve kıtaların sürekli hareket halinde olduğuna dikkat çeken Keleş, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu fay kuşağının da sürekli hareket halinde olduğunu söyledi. "Bu hareketlilik oldukça sürekli deprem yaşayacağız" diyen Keleş, "Afrika plakası Türkiye'yi itiyor, Türkiye Batı'ya Ege Denizi'nden sonra da güneye doğru kaçmaya çalışıyor. Afrika plakası Türkiye'nin altına doğru dalıyor ve oluşan itmeden dolayı Türkiye'nin senede 1,5 santim kuzeye doğru gidiyor. Bu itme neticesinde Karlıova'nın kuzeyinde kalan kısım senede 0,8 santim küçülüyor. Buna karşılık doğu Anadolu fayı ve kuzey Anadolu fayının güneyinde kalan kısım Ege Denizi'ne doğru kaçıyor. Biz Anadolu plakası olarak senede 2 santim Ege Denizi'ne doğru gidiyoruz. Ege Denizi'nde de açılmalar başlıyor ve güneye doğru kayma başlıyor" dedi"EN TEHLİKELİ BÖLGE ANTALYA'NIN BATISI"
Antalya için en büyük tehlikenin Kıbrıs ile İskendurun'daki doğu Anadolu fayının olduğuna dikkat çeken Keleş, "En tehlikeli bölgemiz batı bölgesi. Özellikle Antalya bölgesinde sismik boşluklar oluşuyor ve 30 yılda bir deprem oluyor. Bunun doğrultusunda Gökova sallandı. Antalya'nın geçmişte 10 şiddetinde depremler yaşandı. Özellikle Kekova bölgesindeki Batıkşehir'deki yerleşim yerleri suyun altına geçmiş. Dolayısıyla bu tehlikeleri özellikle batı ilçelerimizin her zaman yaşama riski vardır" diye konuştu.
"BODRUMDAN DAHA TEHLİKELİ OLABİLİR"
Keleş Antalya'da meydana gelecek büyük bir depremde Bodrum'da oluşan mini tsunamiden daha büyük bir tsunami olabileceğine işaret ederek, "Sonuçta açık deniz. Belki daha tehlikeli bir tsunami gerçekleşebilir. Boğaçay, Lara, Kemer, Serik, Alanya, Manavgat, Düşük kotlu bölgelerde tehlike arz edebilecek bir durum olabilir. Tabi bu depremin büyüklüğüne bağlı" ifadelerini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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