

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terörist saldırının ardından, Antalya Havalimanı'nda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Havalimanı girişinde araçlar, polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından tek tek aranarak içeri alınıyor. Şüpheli görülen araçlardakilerin kimlik kontrolünü yapan polisler, aramalarda zaman zaman özel eğitimli köpeklerden de yararlanıyor.



Güvenlik kontrollerinin zaman alması nedeniyle oluşan araç kuyruğunu çözmek adına havalimanı giriş kapısında genişletme çalışmaları yapılıyor. İş makineleri yolu genişletmek için ağaçları söküyor, ormanlık alanı içeriye doğru kazıyor.







'İÇ HAT YOLCULARI TRAMVAYI KULLANSIN'







Vali Münir Karaloğlu, havalimanında yaşanan bekleme ve yoğunluğa ilişkin en az eziyet vererek azami güvenliği sağlamaya çalıştıklarını aktardı. Vali Karaloğlu, konuyla ilgili toplantıda alınan kararlar sonunda çalışanların farklı bir giriş kapısı kullanacağını, yolcuların 2 şerit yerine 5 şeritten aranacağını, tramvayın cuma günü düzenli seferlere başlayacağını belirterek, bugün- yarın bir rahatlama yaşanmasının beklendiğini kaydetti. İç hat yolcularından tramvayı kullanmalarını isteyen Vali Karaloğlu, "Şehrin her yerinden havalimanına ulaşılabiliyor. Özellikle iç hat yolcusunun aracıyla gidip gelmemesi lazım" dedi.







Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul ise dünyada en büyük ilk 100 havalimanı arasında yer alan Antalya Havalimanı'nın, Avrupa'nın 14'üncü büyüğü olduğunu, Türkiye'nin de İstanbul Atatürk'ten sonra ikinci büyük havalimanı olduğuna dikkati çekti. Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı sonrasında Antalya Havalimanı'ndaki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkartıldığını belirten Müdür Tonbul, "Bu önlemler nedeniyle havalimanı nizamiyesinde uzun kuyruk oluşuyor. İnsanlar 1 saate yakın süre araç içinde bekliyor. Ben de denemek amacıyla kuyruğa girip iki kez bekledim. İkisinde de 1'er saat sürdü nizamiyeyi geçmem" dedi.







'PLANLANANDAN 1 SAAT ÖNCE YOLA ÇIKIN'







Bu yoğunluğun polisle ilgili olmadığını, altyapısal bir konu olduğunu belirten Cemil Tonbul, şöyle konuştu:







"Çünkü alana giren bütün araçlar tek tek aranıyor. Nizamiyede yeterli miktarda polis, özel tim ile dedektif köpekli polisler var. Fakat giriş aralığı dar olduğu için aynı anda sadece iki araç aranabiliyor. Valimiz ve belediye başkanımızla toplantı yaptık. Oradaki giriş yolunun genişletilmesi kararı alındı ve çalışmalara başlandı. Vatandaşlarımızın güvenliği için bu önlemleri alıyoruz. Bu konuda da anlayış bekliyoruz. Antalya Havalimanı'nı kullanacak olanlar, planladıklarından 1 saat önce yola çıkmalı. Ayrıca görevli polislerin 40 derece sıcakta saatlerce güneşin altında arama yaptığını da belirtmeliyim. Polis için de zor bir durum."







TAKSİYLE TRANSFER







Yoğun araç trafiğinde bunalanlar ise sıcaktan olumsuz etkilendiklerini söylüyor. Aramalar nedeniyle uçaklarını kaçırma riskiyle karşılaşanlar, araçlarından inerek havalimanı girişinde bekleyen taksilerle iç veya dış hatlara ulaşıyor. 250 araçtan oluşan havalimanı taksicileri iç veya dış hatlara 10 TL ücretle yolcu taşıyor.