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Antalya büyükbaş kurban fiyatında Türkiye'yi solladı

ANTALYA BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATINDA TÜRKİYE'Yİ SOLLADI

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Büyükbaşta canlı kilogram fiyatı, Antalya'da 22 liraya çıkarken, Karaman ve Afyonkarahisar'da ise 12 liraya kadar düşüyor.

Tarih : 19 Eylül 2015, 23:52
Puan Ver : Antalya Büyükbaş Kurban Fiyatında Türkiye'yi Solladı(6/10)4


Kurban Bayramı yaklaşırken, kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Canlı ağırlık fiyatı büyükbaş hayvanlarda kilogram başına 12-22, küçükbaşta ise kilogram başına 9-19 lira arasında yer alıyor. Büyükbaşta canlı kilogram fiyatı, Antalya'da 22 liraya çıkarken, Karaman ve Afyonkarahisar'da ise 12 liraya kadar düşüyor.



Kurban fiyatları, illere göre ve canlı ağırlığa göre değişmekle birlikte büyükbaşta 2 bin 700 ila 14 bin lira, küçükbaşta ise 400 ila bin 400 lira arasında değişiyor.








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