

Apple‘ın dün yayınladığı rakamlar, şirketin uzun süre sonra ilk kez beklentileri karşılayamadığını gösterdi. iPhone satışlarından elde edilen gelir düşmese de, gelirdeki artış yavaşladı.







Üstelik önümüzdeki çeyrekte satışların daha da yavaşlaması ve gelirlerde düşüş yaşanması bekleniyor. Bu veriler Apple yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak Amerikalı teknoloji devi bazı umut verici gelişmelerde olduğunu açıklamayı ihmal etmedi.







Finansal rakamların açıklanmasının ardından yatırımcılarla bir konferans düzenleyen Apple CEO'su Tim Cook, Android'den iOS‘a geçen kullanıcılarının sayısının kendisini şaşırtacak kadar fazla olduğunu açıkladı.







Geçtiğimiz çeyrekte Android'den Apple'a geçen kullanıcıların sayısının hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu söyleyen Cook, umut verici bu yeni rekordan duyduğu memnuniyeti dillendirdi. Apple'ın Android'den iOS'u geçişi kolaylaştırmak için hazırladığı “Move to iOS” uygulamasının bu artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.



Pakistan, Türkiye'yi engelledi!