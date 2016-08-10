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anonymous'un hedefinde şimdi de brezilya var

ANONYMOUS'UN HEDEFİNDE ŞİMDİ DE BREZİLYA VAR

Anonymous, Rio Olimpiyatları yüzünden Brezilya'ya savaş açtı. Hükümeti halkı dinlemeyip ağır bir ekonomik yükün altına girmekle suçlayan grup, hükümet birimlerine karşı siber savaş başlattı.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 10:44
Puan Ver : Anonymous'un Hedefinde Şimdi De Brezilya Var(0/10)


 



Anonymous, Rio Olimpiyatları yüzünden Brezilya'ya savaş açtı. Hükümeti halkı dinlemeyip ağır bir ekonomik yükün altına girmekle suçlayan grup, hükümet birimlerine karşı siber savaş başlattı.



 



Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'un hedefinde bir kez daha Brezilya var. 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında ülkedeki hükümet sitelerine karşı saldırılar düzenleyen grup, Rio Olimpiyatları için de benzer bir yol izliyor. Halkın tepkisine rağmen 2016 Rio Olimpiyatları'nı düzenleyen Brezilya hükümetini tehdit eden hackerlar, bu tehditlerini gerçeğe dönüştürdü ve hükümet birimlerine ait internet sitelerine siber saldırılar düzenledi.



Anonymous, Brezilya'ya karşı düzenlediği bu siber saldırıların sebebi olarak, ülkede düzenlenen olimpiyatlara yapılan devasa harcamaları ve bu harcamaların halkın üzerine yüklediği ağır ekonomik yükü gösterdi. Ünlü hacker grubu bu duruma tepki göstermek için Brezilya spor bakanlığının sitesini, Rio şehrinin resmi internet sitesini ve Brezilya olimpiyat komitesinin internet sitesini hackledi. Ayrıca Brezilya'nın çeşitli spor federasyonlarının internet sitesi de hackerların hedefi oldu.



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