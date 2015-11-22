

Anonymous IŞİD'in, ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta Kentinde, Philips Arena'da 22 Kasım pazar günü düzenlenecek Dünya Güreş Gösterisi'ne de saldırı düzenleyeceğini öne sürdü.







Anonymous, amaçlarının tüm dünyayı, ya da saldırı düzenlenme olasılığı bulunan etkinliklere katılacak kişileri uyarmak olduğunu açıklayarak "IŞİD'e de yapacakları eylemlerden dünyanın haberi olduğunu bildirmek istiyoruz ki belki bu eylemleri iptal ederler" dedi.



"BURALARDA SALDIRI DÜZENLEYECEKLER" İDDİASI



Anonymous'ın bugün IŞİD saldırısına uğrayacağını öne sürdüğü hedefler arasında Paris'te kadınların yapacağı toplu gösteri, bir oyun salonu, Roma ve dünyanın başka kentlerinde de kutlanacak Mesih Bayramı, ABD'li heavy metal grubu Five Finger Death Puch'ın Endonezya'da vereceği konser, Lübnan'da Holy Spirit Ünivesitesi'nde düzenlenecek Pastoral Günü olduğunu ileri sürdü.



Anonymous, IŞİD'in söz konusu saldırıları planladığına ilişkin kanıtları da yetkililerle paylaştıklarını belirtti.