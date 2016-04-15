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anonymous'a yardım eden gazeteci matthew keys'e hapis!

ANONYMOUS'A YARDIM EDEN GAZETECİ MATTHEW KEYS'E HAPİS!

Gazeteci Matthew Keys, LA Times gazetesinin hack'lenmesi için ünlü hack topluluğu Anonymous'a yardım ettiği gerekçesiyle 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 15 Nisan 2016, 09:51
Puan Ver : Anonymous'a Yardım Eden Gazeteci Matthew Keys'e Hapis!(7/10)5


Gazeteci Matthew Keys, LA Times gazetesinin hack'lenmesi için ünlü hack topluluğu Anonymous'a yardım ettiği gerekçesiyle 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Anonymous'a yardım ettiği suçlaması ile hakkında dava açılan Reuters'a bağlı gazeteci Matthew Keys, 24 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hack girişimlerinin ve başarıya ulaşan yasa dışı saldırıların sayısı ve sıklığı göze alındığında cezasının 25 yıla kadar çıkabilme olasılığı söz konusuydu. Amerikanın gündemine oturan bu konu, kimi yorumcular tarafından memnuniyetle karşılansa da dijital çağın öncülerinden olan pek çok isim, eskimiş federal yasaların benzer profildeki suçları cezalandırmak konusunda son derece adaletsiz ve orantısız olduğunu savunuyor. Cezasının bitmesinin ardından, denetimli serbestlikle salıverilecek olan Matthew Keys'in avukatı; “müvekkilinin yasaların bir mesaj göndermesi gerektiğini savunan çarpık bir adalet anlayışının kurbanı olduğunu” söyledi.

“Computer Fraud and Abuse Act” isimli yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2015 Ekim'de hüküm giyen Key, Tribune Media'nın sahip olduğu The Los Angeles Times gazetesinin web sitesine erişim sağlayabilmeleri için, Anonymous'a giriş bilgilerini vermekle suçlanıyordu. Bir başka Tribune Media kuruluşu olan KTXL Fox'ta çalışan Matthew Keys'in LA Times'ın içerik yönetim sistemine erişimi vardı. Bu bilgileri alan Anonymous kullanıcılarından biri, LA Times'taki bir haberin içeriğini değiştirdi. Suçlamaların ardından Reuters'taki işini de kaybeden Keys uzun bir mahkeme sürecine başlamış oldu.

Keys, Medium'da paylaştığı bir yazıda “Kimse Netflix şifresini paylaştığı için terörist muamelesi görmemeli. Ama bugün savcılar ve iddia makamları, ellerindeki yasanın sınırsız gücünü kullanarak istedikleri hükmü, istedikleri insanın üzerine, istedikleri şekilde giydirebiliyorlar. Üstelik buna işi haber alma ve kaynak yaratmak olan gazeteciler de dahil!” diyerek kendini savundu. Karara itiraz edeceklerini ifade eden Keys; “Temyizle yetinmeyeceğiz. Bu absürd ve çağ dışı bilgi güvenliği yasasını da değiştirmek için uğraşacağız!” dedi.



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