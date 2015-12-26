

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye siber saldırıların etkisi altında. Geçtiğimiz haftalarda kamu sitelerine yönelik başlayan siber saldırılar, önceki gün ve dün bankalar başta olmak üzere birçok sektörü hedef almaya devam ediyor. Dün de bazı bankaların internet sitelerinden işlem yapılamadı. Saldırıları gerçekleştirenler ise dünyanın en büyük hacker grubu Anonymous. Şu ana kadar birçok web sitesinin fişini çekmeyi başaran Anonymous'un saldırılarının arkasında ise 'DDoS' (Denial of service attack) taktiği bulunuyor.







TEK BİR KOMUT







Peki bu DDoS taktiği nedir? DDoS saldırıları, internet sayfalarına kapasitesinin çok üzerinde trafik gönderilmesinden ibaret. Yani dünyadaki bir sürü bilgisayar aynı anda saldırı yapılan internet adresine girmeye çalışıyor. Böylece gerçekten internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar aşırı trafik nedeniyle siteye ulaşamıyor. Yüzbinlerce bilgisayardan aynı anda saldırının yapılması ise kullanıcıların haberi olmadan bilgisayarlarına yüklenen bir yazılımdan kaynaklanıyor. Güçlü bir koruma duvarı olmayan dünyadaki tüm bilgisayarlar bu yazılımdan etkilenebilir. Bu sizin bigisayarınız bile olabilir! İnternetteki birçok farklı siteden indirilen dosyalarla beraber gelen bu yazılımlar, bigisayarlarınızı ‘zombi bilgisayar'a çeviriyor. Bu zombi bilgisayarlar Anonymous'un ‘bot-net' adındaki ağını oluşturuyor. ‘Bot-net' ise Anonymous'un yüzbinlerce bilgisayarı tek bir komut ile harekete geçmesini sağlıyor. ‘Saldır' komutu geldiği an Türkiye'nin günlerdir etkilendiği siber saldırı atağı başlamış oluyor. Sizin, benim ya da farkında olmayan yüzbinlerce insanın bilgisayarı bu komut ile harekete geçiyor ve Anonymous grubunun hedefine yönelmesini sağlıyor.