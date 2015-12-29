Hacker Grubu; geçen hafta itibariyle Türkiye'deki pek çok bankanın İnternet sitesini kullanılamaz hâle getirmişti. Ünlü Hack Grubu, IŞİD'e destek veren ülkelere Siber saldırı uygulayacağını söyledi. Avustralya'ya da ayrıca bir Siber Saldırı gerçekleştirdiler.



Hacker Grubu; geçen hafta itibariyle Türkiye'deki pek çok bankanın İnternet sitesini kullanılamaz hâle getirmişti. Ünlü Hack Grubu, IŞİD'e destek veren ülkelere Siber saldırı uygulayacağını söyledi. Avustralya'ya da ayrıca bir Siber Saldırı gerçekleştirdiler.



Avustralya'daki Hack Saldırısı da Türkiye'deki Hack Saldırısından farksız değil. Açık kalan Makineleri, Zombi Bilgisayara dönüştüren Hackerlar; Özel ve Kamu Bankalarının İnternet Sayfalarını kullanılamaz hâle getirmişti.



Peki, Hackerlar Saldırıları nasıl gerçekleştiriyor?



Diyelim ki bir İnternet Sitesi, anlık olarak 100 Kişiyi sitesinde tutmak için tasarlanmış. Açık kalan Makineleri, Zombi Bilgisayara dönüştüren Hackerlar; siteye anlık 300 ziyaretçi çekerek İnternet Sitelerinin çökmesine neden oluyor.



Saldırılar hangi boyutlara varacak?



İlerleyen zamanlarda Hacker Grubu, Saldırılarını giderek arttıracak. 2016 yılının Mart ayında Siber Saldırıların tavan yapması bekleniyor.



IŞİD'e destek veren Ülkelerin, Gizli Yazışmalarını açığa çıkaracağını söyleyen Hackerlar, çoğu Ülke için artık ciddi bir tehdit haline gelmeye başladı.



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