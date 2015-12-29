O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

anonymous saldırılarını giderek arttıracak!

ANONYMOUS SALDIRILARINI GİDEREK ARTTIRACAK!

Hacker Grubu; geçen hafta itibariyle Türkiye'deki pek çok bankanın İnternet sitesini kullanılamaz hâle getirmişti. Ünlü Hack Grubu, IŞİD'e destek veren ülkelere Siber saldırı uygulayacağını söyledi. Avustralya'ya da ayrıca bir Siber Saldırı gerçekleştirdiler.

Tarih : 29 Aralık 2015, 09:37
Puan Ver : Anonymous Saldırılarını Giderek Arttıracak!(9/10)8


Hacker Grubu; geçen hafta itibariyle Türkiye'deki pek çok bankanın İnternet sitesini kullanılamaz hâle getirmişti. Ünlü Hack Grubu, IŞİD'e destek veren ülkelere Siber saldırı uygulayacağını söyledi. Avustralya'ya da ayrıca bir Siber Saldırı gerçekleştirdiler.



Avustralya'daki Hack Saldırısı da Türkiye'deki Hack Saldırısından farksız değil. Açık kalan Makineleri, Zombi Bilgisayara dönüştüren Hackerlar; Özel ve Kamu Bankalarının İnternet Sayfalarını kullanılamaz hâle getirmişti.



Peki, Hackerlar Saldırıları nasıl gerçekleştiriyor?



Diyelim ki bir İnternet Sitesi, anlık olarak 100 Kişiyi sitesinde tutmak için tasarlanmış. Açık kalan Makineleri, Zombi Bilgisayara dönüştüren Hackerlar; siteye anlık 300 ziyaretçi çekerek İnternet Sitelerinin çökmesine neden oluyor.



Saldırılar hangi boyutlara varacak?



İlerleyen zamanlarda Hacker Grubu, Saldırılarını giderek arttıracak. 2016 yılının Mart ayında Siber Saldırıların tavan yapması bekleniyor.



IŞİD'e destek veren Ülkelerin, Gizli Yazışmalarını açığa çıkaracağını söyleyen Hackerlar, çoğu Ülke için artık ciddi bir tehdit haline gelmeye başladı.



Xbox One Kontrolcüsü sürpriz yapacak!








Etiketler: Anonymous  Saldırılarını  Giderek  Arttıracak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER